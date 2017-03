Fyra megatrender hotar världens biljättar

Audi: ”Innovation blir viktigt”

Audis vd Rupert Stadler. Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet

I ett rum bakom Audis monter säger Audis vd Rupert Stadler på samma tema:

– Det är när kunden sitter en och en halv timme i den uppkopplade bilen och känner sig trygg som det blir intressant. Vi kan fylla det med något – och skapa nya affärsmodeller som kunden är beredd att betala för. Kunder är i dag vana att shoppa hemma med Amazon eller olika plattformar – det blir the name of the game.

– Vet vi i dag exakt var det slutar? Nej, det är omöjligt. Det är så många genombrott hela tiden. Och därför blir innovation så viktigt, säger Stadler.