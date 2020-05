Våren blev inte som någon hade tänkt sig. Den togs som fånge av ett virus som spred sig över världen under årets första månader. För vissa har pandemin kommit alldeles nära inpå i form av tragiska förluster eller risk för den egna hälsan. För andra är den mer avlägsen, men närvarande i de speciella förutsättningar som nu har lagts till det vardagliga livet.

Arbetet har tillförts speciella rutiner, eller utförs helt hemifrån. För vissa av oss har morgonkaffet på kontoret bytts ut mot videomöten rakt in i kollegornas vardagsrum. Resor och upplevelser har behövt skjutas på framtiden – liksom besök hos nära och kära. Aktiviteter i kyrkor och andra gudstjänstlokaler under högtiderna som har passerat har ställts in. Det sociala livet har förändrats.