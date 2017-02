Fy hundan, vilken schäfervinst

Det blev en schäfer som tog hem förstaplatsen på den anrika hundshowen Westminster Kennel Club i New York. Totalt 2 800 hundar har deltagit i tävlingen på Madison Square Garden i New York i veckan, men allra bäst var tiken Rumor som tog hem kategorin "best in show". Hon knep vinsten rakt framför nosen på den irländske settern Adrian, som kom tvåa.