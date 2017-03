Future Islands till Sverige i höst

Future Islands sångare Samuel Herring. Arkivbild. Foto: John Davisson/AP/TT

Amerikanska Future Islands kommer till Sverige för två spelningar i höst, meddelar FKP Scorpio. Den 31 oktober äntrar syntpoptrion scenen på Münchenbryggeriet i Stockholm och 1 november blir det Göteborgs tur då de spelar på Pustervik.

Den 7 april släpper Future Islands sitt femte studioalbum "The far field". Bandet fick sitt stora genombrott under 2014 med skivan "Singles" – och genom ett energiskt uppträdande i David Lettermans pratshow, som fick stor spridning på nätet.

Biljetterna till Sverigespelningarna släpps 24 mars