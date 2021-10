Fusket med högskoleprov prövas av hovrätten

Mitt under pågående högskoleprov våren 2018 slog polisen till mot den misstänkta fuskligan. Då hade man under några intensiva veckor utrett och spanat på de misstänkta, efter att man fått in en anmälan om att det pågick ett omfattande och organiserat fusk med proven.

De tre utpekade huvudpersonerna bakom fusket, 23, 25 respektive 27 år gamla dömdes i Norrköpings tingsrätt till mellan två och tre och ett halvt års fängelse. Tillsammans ska de ha drivit firman HP-hjälpen som sålde fuskpaket till provdeltagare.