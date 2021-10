Tyson Fury besegrade Deontay Wilder i nattens tungviktsmöte i boxning i Las Vegas.

Matchen drog i gång i ett högt tempo och böljade fram och tillbaka, båda boxarna fick in ordentliga smockor och båda gick i backen flera gånger. Men när Fury fick in en grym höger drygt en minut in i elfte ronden var matchen över.