Furukris trots världsrekord i trävaror

Det blev slogs världsrekord i virkesproduktion i fjol, med draghjälp från ökad efterfrågan i Kina. Arkivbild. Foto: Adam Ihse TT/SE

Svenska sågverk går på högvarv och det har sedan en tid funnits utrymme för prishöjningar. Den globala produktionen av trävaror lyfte till rekordhöga 335 miljoner kubikmeter i fjol, fyra miljoner mer än under det tidigare rekordåret 2006.

Draghjälpen kommer främst från Kina, enligt Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank. Och han ser just nu inget som bromsar:

– Vi ser ingen mättnad i Kina.

Annons X

Freij pekar bland annat på ett kinesiskt importlyft av barrträvaror till två miljoner kubikmeter per månad under första månaderna 2017, vilket är 40 procent mer än under motsvarande period för två år sedan.

Sverige är en stor aktör i branschen, med drygt två tredjedelar av landets trävaruproduktion på export.

– Kina kan bli Sveriges viktigaste trävaruexportmarknad efter Storbritannien under 2017, säger Freij.

För många svenska skogsägare är därmed läget mycket gynnsamt.

– Det är ett bra tillfälle att avverka, summerar Freij, som säger att den positiva trenden syns på snart sagt alla marknader utom i Algeriet, där nya importlicenser håller ned efterfrågan.

Inbromsningen i Algeriet, viktig exportdestination för svenskt furu, slår mot den svenska trävaruindustrins akilleshäl just nu.

Efterfrågan på furu, det vill säga sågad tall, åkte på ett stort bakslag när byggandet tvärnitade i Sydeuropa i samband med finans- och eurokrisen. Detta har bara delvis kunna ersättas av export till Egypten och andra nordafrikanska marknader, länder vars betalningsförmåga varierar kraftigt med politisk oro, krig och ekonomier exponerade mot det turbulenta oljepriset.

För att råda bot på furukrisen rekommenderar Danske Banks ekonomer att det satsas på nya nischprodukter, som korslimmat virke. Detta blir allt vanligare i byggelement av massivt trä, som används i väggar i bostäder.

– Det kommer starkt nu, säger Freij.

Han tillägger att det troligen kommer att satsas på nya anläggningar på sågverken inriktade på just korslimmat virke framöver.

– Det kommer att ske. Jag gissar på två nya fabriker.

Ovanpå det tror Freij att satsningar måste göras på marknadsföring för att få länder som Kina och USA att uppskatta furuvirket, som präglas av mer färg och kvistar än det ljusare granvirket.