För fjärde kvartalet väntas Twitter redovisa ett vinstlyft på 24 procent. Och intäkterna antas ha ökat till 1,2 miljarder dollar, upp med 18 procent mot i fjol.

Twitter-aktien, noterad på New York-börsen, lyfte med nästan 70 procent i fjolårets tech-rally under covid-19-pandemin. När bolaget stängde av en av plattformens allra största stjärnor, ex-presidenten Donald Trump, i början av januari rasade aktien. Men den har återhämtat sig snabbt och ligger inför tisdagens rapport på plus 7,5 procent sedan årsskiftet.