Fullmatad feministisk filmfest i Stockholm

Amanda Kernell, regissör bakom hyllade filmen ”Sameblod”. Foto: Anders Wiklund/TT

Andra filmer värda att notera är Alice Lowes ”Prevenge”, en lika svart som absurd komedi, tillika feministiska hämndfilm, om den höggravida Ruth vars bebis i magen beordrar henne att mörda människor i hennes omgivning. Vidare finska ”Little wing” av Selma Vilhunen, uppmärksammad på årets upplaga av Göteborgs filmfestival, samt systrarna Muriel och Delphine Coulins ”The stopover”, om två franska soldater som på vägen hem från tjänstgöring i Afghanistan får ta in på en lyxig resort på Cypern – kontrasten blir slående.

Förutom filmvisning bjuds det in till samtal, i samarbete med nätverket Wift (Women in film and television), som ska kretsa kring vilka åtgärder som krävs för att göra plats för kvinnor inom filmbranschen.

Syftet med festivalen är enligt arrangörerna att ”öka jämställdheten inom filmbranschen och filmutbudet genom att lyfta fram film skapad av kvinnor och som skildrar kvinnors berättelser och erfarenheter”.

I helgen pågår dessutom Women in horror, en systerfestival till skräckfilmsfestivalen Monsters of film. Den 4–5 mars visas bland annat den omskrivna kannibalfilmen ”Raw”, som ska ha fått publiken att svimma på biovisningar i Sverige tidigare i år.

Stockholms feministiska filmfestival pågår den 2–5 mars på biograf Zita, Park och Sture.

Women in horror pågår den 4–5 mars.