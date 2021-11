Full gas för elbilsaktier – men hur länge?

Under stor uppmärksamhet rullade Rivian in på New York-börsen i onsdags i förra veckan. Börsnoteringen – den största för ett amerikanskt bolag sedan Facebook 2012 – har än så länge inte gjort investerarna besvikna.

Första handelsdagen gav ett kurslyft på 29 procent och hittills har aktien stigit 91 procent från noteringskursen som sattes till 78 dollar per aktie.