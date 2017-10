Det är inte lätt att vara kvinna. Än mindre så när man fostrats i de senaste decenniernas starka feministiska medvind. Ariel Levy, författare och reporter för tidskriften The New Yorker, har sprungit med full fart in i den vägg som är verkligheten.

”När reglerna slutat gälla” är en utvidgning och bearbetning av den prisbelönta essän ”Thanksgiving in Mongolia” från 2013, en text så

gripande att den stannar tiden. Har man en gång befunnit sig på ett

hotellrum i Ulan Bator på en reportageresa, tillsammans med Levy och det foster hennes kropp våldsamt avvisat, glömmer man det inte.