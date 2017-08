Fryst lax blev hett stöldbyte i Norge

Lax för miljoner stals på Gardermoen. Arkivbild. Foto: Dan Strandqvist/AP/TT

Ett stort flak med norsk lax till ett värde av 1,2 miljoner kronor stals under natten till söndagen på Oslos flygplats Gardermoen.

Fiskarna, som kom från Nordland, hade förvarats i ett kylrum i en hangar tillhörande skaldjursföretaget Marine Harvest. Men när de skulle lossas för vidare transport morgonen därpå, hade hela lasten gått upp i rök, enligt Romerikes Blad.

Per Johansen, som via bolaget Per Johansen Transport ansvarade för lasten säger att det rör sig om proffs.

– Jag hade installerat flaket med en gps-spårning men den var bortkopplad. Den sista signalen registrerades klockan 23.54 på lördagskvällen. Då hade flaket stått parkerat i hangaren sedan klockan 16.00 samma dag, säger Johansen.

Polisen har tagit emot en stöldanmälan och inlett en spaning efter fisktjuvarna.

– Vi intresserade av tips från allmänheten kring händelsen, säger Trond Lorentzen på norska polisen.