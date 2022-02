Frustration i Hongkong efter nya rekordsiffror

Hongkong håller fast vid sin nolltoleranspolicy mot covid-19 och enligt statistiken har smittspridningen inte varit stor i landet under pandemin, som lett till omfattande nedstängningar och hårda inreseregler.

Den nya rekordsiffran på 1 161 smittade kom i onsdags. Under torsdagen rapporterades strax under 1 000 fall. Det är inte mycket jämfört med hur det ser ut i många andra länder men den femte vågen som nu har svept in väcker ändå stor oro.