De tropiska frukternas biologiska historia är lika lång som den är kort, sedd ur ett svenskt perspektiv. Bananen, vars existens idag hotas av svampangrepp, utgör ett praktexempel. Först ut att odla frukten var man i Sydöstasien och Nya Guinea, där växten har skördats i minst 7000 år. Bananen spreds därefter via Indien och arabvärlden till Medelhavet, och på 900-talet fanns den bevisligen i Egypten. Tack vare kulturella kontakter mellan Mellanöstern, Spanien och Nordafrika lärde sig sydeuropéer tycka om bananer på medeltiden, men ännu i början av 1800-talet var frukten okänd för flertalet nord- och västeuropéer. Dess världsomspännande popularitet kom först sedan amerikanska bananbolag anlagt plantager i länder som Guatemala och Honduras och börjat massexportera frukten på bananbåtar som blev så populära och efterlängtade att de uppnådde legendstatus. Äldre generationers svenskar kanske ännu drar sig till minnes bananbåtarna till Göteborg, men ytterst få av våra förfäder och förmödrar åt bananer före 1900-talet.

Apelsinen har en liknande historia. Den stammar ursprungligen från södra Kina, nordöstra Indien och Sydöstasien och blev inte känd i Europa förrän under decennierna kring 1500, då portugiser bekantade sig med frukten under handelsresor och själva började plantera apelsinträd. Det dröjde inte länge förrän de européer som hade råd att äta den tog den till sina hjärtan, och snart blev apelsinen eftertraktad i förmögna kretsar – men det tog tid innan den nådde upp till våra breddgrader. Väl att märka kom svenskarna inte i kontakt med frukten via sydeuropéer utan via holländare och tyskar. Dessa hade skapat ett eget namn som syftade på vetskapen om fruktens ursprung i fjärran: ”Kina-äpple” – på lågtyska apfelsine, varav svenskans apelsin. Engelskans och franskans orange kommer istället från sanskritens naranga som även har fått ge namn åt färgen, vilken också i Sverige ersatt det tidigare brandgul.