Armando Iannucci har framför allt gjort sig känd som gisslare av såväl brittisk som amerikansk politik med tv-serier som "Trist, herr minister" ("The thick of it") och "Veep". I den första är det Labours presschef Malcolm Tucker (Peter Capaldi) som försöker hålla tungan rätt i mun bland sina inkompetenta medarbetare. I "Veep" är det den likaså fiktiva vicepresidenten Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) som balanserar på slak lina mellan en frånvarande president och en oduglig administration. Båda serierna är bitande samtidsskildringar.

Men i och med "The death of Stalin" tar Iannucci den politiska satiren till en högre och blodigare nivå. Nu handlar det inte om några påhittade figurer utan om riktiga historiska personer: Stalin, Berija, Chrusjtjov, Malenkov, Molotov, ett riktigt skräckkabinett.