Tänk dig att du får drömjobbet, det som alla i din bransch strävar efter. Men så visar det sig vara något av en mardröm. Smutsiga maktspel och intriger. Anklagelser om sexuella övergrepp och sekretessbrott. Ständig mediebevakning. Eviga krismöten. Hur länge står du ut?

Jayne Svenungsson stod pall ett knappt år. Nu förlorar Akademien sin senast tillträdda ledamot, och sin enda teolog. Jag minns när hon under sedvanligt högtidliga former tog plats på sin stol, under Akademiens högtidssammankomst den 20 december i fjol. Sara Danius påpekade att det var en historisk händelse att en kvinnlig ständig sekreterare välkomnade en kvinnlig professor in i Akademien. Det hade aldrig hänt förr.