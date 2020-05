”Ska du prata?” När Martin Fröst framträder som dirigerande solist får han numera ofta frågan om han tänker tala från podiet. Han har gett sig själv uppdraget att rama in sina framträdanden med filosofiska presentationer som öppnar nya fönster för lyssnaren. Så också under denna corona-konsert, som likt alla andra spelas inför tom salong. Den här kvällen berättar han en anekdot, ett ”minne” från tiden i livmodern. Kort och gott går det ut på att den ofödde Martin Fröst tvivlar på livet efter födseln – ja, just det – ända tills han hör sin mor sjunga. Vad vill han säga med det?

Denna vår är det inte så underligt om konstnärer och vanliga dödliga fantiserar om att retirera till livmoderns ansvarsbefriade glömska, och de ännu ofödda revolterar genom att vägra göra entré i världen. Men bluesen som flödar ur Martin Frösts klarinett, den argentinska milongan i öppningsnumret, Astor Piazzollas ”Oblivion”, är sirensången som lockar den flyktbenägne att vända sig om och ta ett vågat danssteg ut i livets farliga virvlar.