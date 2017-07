Fritogs efter elva dagar som gisslan

Spansk polis har fritagit en man som hållits kidnappad i elva dagar. Arkivbild. Foto: Paul White/AP

Mannen kidnappades den 12 juni utanför sitt hem i kuststaden Lloret de Mar i nordöstra Spanien. Gärningsmännen slog sitt offer och tvingade under pistolhot in honom i en bil. Under hela fångenskapen drogades offret med narkotiska läkemedel.

Polisen fritog den nederländske mannen, som då var drogad och transporterades i rullstol, när kidnapparna var på väg till en hotellparkering där de enligt överenskommelse skulle ta emot lösesumman. Men kidnapparna tycktes ana oråd, och av hänsyn till gisslans säkerhet valde polisen att tidigarelägga tillslaget i en stad utanför Madrid.

Fem personer har gripits misstänkta för kidnappningen.