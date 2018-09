Den 14 september har pjäsen "The play that goes wrong" Sverigepremiär på Nöjesteatern i Malmö. Föreställningen spelades för första gången i London 2014, och efter att Sven Melander sett den brittiska versionen ville han göra en svensk.

Föreställningen handlar om ett amatörteatersällskap som ska sätta upp ett kriminaldrama i Agatha Christie-anda – men knappt hinner börja innan saker och ting går snett.