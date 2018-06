Frihetstörsten som fick de unga att klä sig i svart

Varje år under pingsten hålls den så kallade Wave-Gotik-Treffen i Leipzig. Staden fylls av svartklädda människor i alla åldrar och former, från alternativkulturfamiljer som klär sina småbarn till små fladdermöss till ståtliga pensionärer med vackra, viktorianska gothklänningar. Hela staden deltar; förutom synth- och gothkonserterna erbjuds guidade turer på stadens kyrkogårdar, orgelmusik i Bachs gamla hemvist Thomaskyrkan, litteraturuppläsningar, utställningar. Stasimuseet (Museum in der "Runden Ecke") som bevarar och visar det gamla DDR:s mest solkiga hemligheter ställer ut regimens kartläggningar och tolkningar av 1980-talets ungdomskulturer – gothare, punkare, skinheads, hippies, synthpoppare.