Danh Vo väver samman sin personliga historia med det kollektiva minnet. Han länkar samtid till dåtid genom att samla objekt som han definierar som konst. Han visar dem som de är, plockar isär dem eller kombinerar dem. Det är en rik, mångdimensionell konst som bygger på tingens inneboende historia samt på hans egna och betraktarens associationer.

Hans mest kända verk är det gigantiska "We The People" (2011 – 2016). Det är en exakt kopia i skala 1:1 av Frihetsgudinnan i New York. Verket består av över 300 delar och kommer aldrig att monteras samman. Istället har det spritts över världen. Varje del är en skulptur i sig som ingår i det stora verket. Några visades på Magasin III i Stockholm 2013 och nu finns två på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.