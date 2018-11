Denna understreckare publicerades ursprungligen den 26 juli 1920 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Bad och vägning av små barn vid Sofia husmoderskurs i Stockholm på 1910-talet. Foto: Stockholms stadsmuseum

Rätt som det är flammar den gamla striden om kvinnans likställighet med mannen upp och blossar ett slag i artiklar och insändare. Det är inte länge sedan vi bevittnade ett dylikt uppflammande, där som vanligt diskussionen med dess talrika goddag – yxskaft fick "utgöra svar på frågan".

De som opponera mot kvinnans närvaro på mannens verksamhetsfält stödja sina invändningar på det resonemanget, att kvinnan sänker mannens lönestandard och därmed ytterst gör det svårare for honom att grunda och upprätthålla deras gemensamma hem och att bereda henne de ekonomiska möjligheter, på vilka hon som hans hustru kan göra anspråk.

De hålla före, att kvinnan av två skäl som löntagare underbjuder mannen: det ena (som endast gäller ett begränsat antal kvinnor) att den "själv"-försörjande ofta delvis underhålles av sina föräldrar och begagnar den förtjänst, av vilken hon eljest skulle ha sitt uppehälle, som nålpengar; det andra skälet, som gäller praktiskt alla kvinnor, är att hon icke tar sitt yrke på allvar, emedan yrket för henne icke betyder en slutgiltig karriär, utan endast, åtminstone under en följd av år, ter sig som en lämplig övergång mellan barndoms- och det väntade, egna framtidshemmet. Och eftersom hon icke betraktar en kontors- eller liknande karriär som något verkligt slutmål kan hon givetvis icke åt sitt arbete giva samma odelade intresse, icke så spontant ägna det sin initiativförmåga som mannen, vilken därför all inkommensurabel likvärdighet i övrigt till trots för arbetsgivaren representerar en högre standard.

Hur rimligt detta än må förefalla den ene, så hindrar det icke att just ett sådant resonemang – utmynnande i hävdandet av det berättigade i olika lön för olika arbete – uppväcker den andres indignerade invändningar. Erfarenheten har till fullo ådagalagt, säges det från det hållet, att kvinnan kan utföra både samma slags och lika fullgott arbete som mannen; därför är det en upprörande orättvisa att vilja giva henne sämre villkor.

Kvinnans kamp för sin självhävdelse under de sista 30, 40 åren, för att icke tala om de senaste världskrigsåren, tar givetvis en gång för alla ådagalagt att kvinnan under omständigheternas tvång är i stånd att uträtta mannens arbete. Men huruvida hon under normala förhållanden är i stånd att skänka detta slags arbete sitt odelade intresse, är en fråga om vilken striden alltjämt står oavgjord.

Tänker man sig in i saken så vill det synas som om de kvinnliga pioniärerna, i sin passionerade iver att komma de bespottare på skam och ådagalägga sin "likvärdighet", verkligen ägnade karriären alla sina förmögenheter och hela sitt intresse, men märk väl i de flesta fall med avstående från äktenskap. Och nu senast ha krigets erfarenheter visat att tusentals kvinnor i alla länder på grund av yttre tryck och för en begränsad tid kunde ersätta mannen på alla möjliga verksamhetsområden.

Man skulle kunna vänta, att sedan kvinnan alltså praktiskt demonstrerat sin likvärdighet hon också skulle låta sig angeläget vara att bibehålla den position, vilken det kostat henne en så hård strid att vinna. Faktum är emellertid, att sedan kvinnan en gång visat, att hon kan uträtta mannens arbete, om hon vill, så tycks en del av lockelsen ha förflyktigat.

Att en viss sådan reaktion verkligen är på väg att inträda, framgår med slående tydlighet av en undersökning, som nyligen företagits vid ett amerikanskt kvinnligt college, d.v.s. bland just sådana moderna och självmedvetna unga kvinnor, som bäst vore rustade att ta upp tävlan med männen. Tillfrågade, vilketdera de, ställda i valet mellan karriär och äktenskap, skulle välja, valde 522 äktenskapet, 51 karriären. På frågan, huruvida de tänkte söka förena äktenskap och karriär, svarade 235 jakande, 302 nekande. På frågan, hur många barn de önskade sig, svarade 10 att de önskade ett, 76 två, 163 tre, 170 fyra och 63 fem eller flera!

Även om det statistiska resultatet av en sådan rundfråga ingenting bevisar, så pekar det dock tydligt hän på vissa slutsatser. Går man litet närmare in på dessa unga kvinnors svar, så finner man att fastän de rygga tillbaka för tanken på en parasitisk tillvaro i föräldrahemmet, så ägna sig de flesta åt ett yrke eller en kallelse endast i väntan på äktenskap. Över hälften medgiver oförbehållsamt, att de ha för avsikt och ingenting emot att ge karriären på båten för att gifta sig, emedan, som en utav dem uttrycker sig, "ett verkligt fullgörande av makans och moderns förpliktelser lämnar ingen tid övrig för andra allvarliga sysselsättningar". När man jämför de förvånansvärt uppriktiga och ensartade svar, som dessa unga, från sitt college just graduerade kvinnor lämnat, med vad den målmedvetna kvinnan för endast ett tiotal år sedan brakade ha att anföra, så måste man tillstå, att en omvärdering är å bane.

Det skulle vara mycket svårt att utpeka de olika omständigheter, som förorsakat denna begynnande omvärdering av kvinnans kallelse. Kanske har de sista årens ideliga förkunnande av moderskapets värde ur ekonomiska och patriotiska synpunkter gjort sitt till. Men många av de känsloströmningar, som ligga bakom, kunna icke slås fast i formuleringar. En viktig omständighet är emellertid givetvis den, att kvinnan icke i längden slipper undan att vidgå hur fåfängt och meningslöst det är att hoppas på verklig framgång på en bana, där hon ofta blott för några övergående år glider in, för att sedan, när hon gifter sig, antingen övergiva den helt och hållet eller skänka den ett blott underordnat intresse. Kvinnan har lärt sig inse, att ingen man väntar slå igenom inom sin profession, innan han är trettio år, och att hans bästa arbete vanligen faller inom den tidrymd, som ligger senare. Verklig framgång vinner mannen blott genom att ägna hela sitt liv åt sitt arbete. Därför kan kvinnan icke gärna ta upp tävlan med mannen utan att helt avstå från äktenskap eller tillmäta det en underordnad plats i sitt liv. Våra dagars unga kvinna tycks vara redo att öppet erkänna, att det offret på karriärens altare är henne för stort.

Kvinnan torde alltså stå inför en ny fas i sin utveckling. Forna tiders många olika hemindustrier, som beredde varje ogift kvinna både sysselsättning och uppehälle, medan hon väntade på eller sedan hon uppgivit tanken på äktenskap, ha förmodligen oåterkalleligen tagits ifrån henne. Den lockande hägringen av ett friare och mindre instängt liv på mannens verksamhetsfält tycks av praktiska skäl vara svår, för att icke säga omöjlig, att bringa till full verklighet.

Samtidigt håller känslan för det betydelsefulla i kvinnans kallelse som maka och hem-redarinna och för det ansvar som är därmed förbundet, på att fördjupas. Och därigenom har kvinnans verksamhetsfält som kvinna vidgats. Nästan utan att hon märkt hur eller när har den ena nya plikten efter den andra fogats till hennes uppgift i livet. För varje rent mekanisk eller grovarbetesplikt, från vilken hemmet befriats, ha två nya plikter av högre art tillkommit. Våra mormödrars renlighet har utvecklats till de betydligt mera komplicerade begreppen hygien och sanitära fordringar. Det är icke längre nog med god matlagning, det kräves även av oss att vi skola vara hemma i näringsvärden och dietisk avvägning av måltiderna. På detta sätt har den ena gammaldags, s.a.s. oreflekterade uppgiften efter den andra ersatts av eller tillökats med nya som kräva både större kunskaper och större ansvarskänsla. Vetenskapen har med samma opartiska klarhet låtit sitt sökljus belysa både mannens och kvinnans verksamhetsområden. Och fastän nog vi kvinnor så länge som möjligt sökt undslippa att påtaga oss de praktiska konsekvenserna av dessa rön i vad det rör vårt speciella verksamhetsområde, så inse vi dock med pinsam klarhet att varken instinkt eller tradition längre förslår att för oss lösa hemmets problem. Vad vi behöva är kunskaper, och det en förvånande mångfald av kunskaper. Liksom småbrukaren kommit underfund med att det är skillnad på höns och höns, så ha vi kommit underfund med att "bara" det husliga inte är så bara i alla fall.

Övertygelsen om nödvändigheten av fullare och i praktiken hållbara insikter i fråga om alla hemmets spörsmål befästes allt mera. Aktningen för kvinnans kallelse stiger i jämbredd med medvetandet om det ansvar husmodersgärningen innebär. Och av denna grund ha de mera framsynta bland våra dagars kvinnor börjat att allt enträgnare uppställa den frågan till besvarande, huruvida det icke vore bättre om kvinnorna företrädesvis lade an på att från början specialisera sig på sådana sysselsättningar, som icke äro mer eller mindre oförenliga med, utan tvärtom direkt skulle på hela samhället utvidga hennes husmodersgärning, i stället för att de, som nu är fallet, ideligen kasta sig in på sysselsättningar, som icke ha någon anknytningspunkt med deras framtida värv i hemmet.

