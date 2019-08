Wall Street Journal har i många ledarartiklar och många krönikor och reportage belysts problemen som president Donald Trumps handelspolitiska föreställningar lett till. Idag heter det i en ledare om Trumps senaste utspel mot Kina att ”the President is embarked on a high-risk coercive showdown with the world’s second largest economy in which neither side wants to bend first. Trade wars aren’t easy, especially for the innocent economic bystanders”.