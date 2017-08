Foto: Frank Augstein

”Vi ser nu en utveckling där de multilaterala frihandelsavtalen och gemensamma marknader ifrågasätts, och där bilaterala överenskommelser allt oftare nämns.”

Så skriver Per Dahl i inledningen på antologin ”Perspektiv på frihandel” (Förlaget näringslivshistoria).

Bokens essäer ger viktiga perspektiv - därifrån kom vi - och ger viktiga förklaringar till välståndskapandet som skett.

Men i dagens debatt är det ett annat perspektiv än avlägsnandet av tullar som måste lyftas fram, nämligen att regelverken utformas så att de inte i praktiken utgör en tull.

Den kanadensiske professorn Robert Wolfe gav i en artikel i Financial Times härom dagen de brittiska politiker som nu söker hantera Brexit-förhandlingarna ett gott råd:

Trying to disentangle the UK from EU regulations while maintaining supply chain integration seems foolish. Trade agreements with other countries will be a poor substitute”.

Regelverk och tullar hör båda till frihandelns kärna.