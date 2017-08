Frigörelse allena gör inget samhälle

Vykortet | Bryssel

Den som har besökt en belgisk studentstad under en helg känner till att gatorna står tomma. Öl-husen som under veckodagarna skrålar av tjo och tjim, stänger långt innan midnatt. Städerna utryms när belgarna far hem under veckosluten. I sina resväskor proppar de ner sin smutstvätt så att deras mammor kan tvätta deras kläder.

Under mina första månader i Belgien pendlade jag in till Bryssel från Leuven, en av Europas äldsta studentstäder. Fenomenet tedde sig alltid lika märkligt. Vecka ut och vecka in gick hundratals studenter i stora lämmeltåg på väg mot tågen.

En rad liknande händelser fick mig att inse att belgare har en relation till släkt och samhälle som markant skiljer sig från den svenska. Ett ytterligare exempel var när en flamländsk vän någon månad efter det att jag flyttat till Bryssel berättade att han tänkte tillbringa helgen i sin hemstad Kortrijk och jag replikerade ”Varför?”. Hans förvånade blick fick mig att ifrågasätta min reaktion.

Familjen och det lokala samhället utgör en grundstomme utmed hela det belgiska livet. Organisationer som scouterna har över dubbelt så många medlemmar i Belgien – tre gånger så många medlemmar i Vallonien – per capita som vad Sverige har. Belgare är dessutom långt mindre benägna att lämna den stad de växt upp i jämfört med svenskar.

Belgien må skilja sig från Sverige men framförallt är det Sverige som skiljer sig från resten av Europa. I den globala undersökningen World Value Survey kom Sverige år 2015 att kallas “världens mest extrema land”. Det fanns flera anledningar till det men viktiga faktorer var att vår individuella frigörelse bedömdes högst i världen liksom att vi inte fann samma trygghet i familj och i vänkretsen som andra länder.

Ett visst mått av frigörelse stärker nog ett samhälle. Det är bra att vuxna tvättar sina egna kläder och kan rå om sig själva. Samtidigt har vi svenskar en del att återfinna i den naturliga gemenskapen av det slag som finns i Belgien. I frigörelsens kölvatten riskerar annars ensamhet att välla upp.

ALEXANDRA IVANOV är politisk rådgivare i Europaparlamentet.

