Frida Hyvönen öppnade den andra och sista dagen av festivalen Statement – festivalen där bara kvinnor, transpersoner och icke-binära är välkomna.

Hon gör sin enda spelning 2018, och det med motiveringen "I år spelar jag bara på mansfria festivaler". Det blir en resa genom Hyvönens repertoar, som hon själv beskriver det "Best of Frida Hyvönen mellan 2005 och 2018" – band annat "Dirty dancing" från albumet "Silence is wild" och "Terribly dark" från "To the soul".