Frida Hörnquist fick lämna "Idol"

Frida Hörnquist tvingades lämna "Idol". Foto: Henrik Montgomery/TT

Den första fredagsfinalen i "Idol" är över och tolv har blivit elva. När tittarna sagt sitt stod det klart att Frida Hörnquist fått minst röster. Hennes idolresa tar därmed slut och hon tvingas lämna programmet.

– Det kändes lite väntat faktiskt. Alla är så himla duktiga och har en fankrets, sade hon och konstaterade att hon kunde ha tagit för sig mer på scen.

Frida Hörnquist uppträdde med Rihannas jättehit "Only girl (in the world).

Jurymedlemmen Alexander Kronlund hade resultatet på känn.

– Ska jag vara riktigt ärlig så var det vad jag trodde. Jag och tittarna är i synk än så länge, sade han i "Idol extra".

Anders Bagge skickade en tröstande uppmaning till den utslagna idolen.

– Man ska tänka att man kom topp tolv i den bästa säsongen någonsin, sade han.

Jemima Hicintuka sjöng Elle Kings "Ex's & oh's" och hyllades av en enig jury.

– Jag måste hämta mig här, du din norrländskafrikanska gasell. Jag blir helt mållös. Den passionen som du har, du pratar om små rörelser som ger mycket, det har du, du är så otroligt musikalisk, sade Kishti Tomita under sändningen och fick medhåll av kollegorna Alexander Kronlund och Anders Bagge som båda ansåg att Jemima var kvällens bästa idol.

– Ett komplett framträdande. Du rör dig snyggt, du sjunger snyggt och klär dig snyggt. Allt är så sjukt snyggt, fyllde Nikki Amini i.

Fakta: De är kvar i "Idol" Chris Kläfford, 28, Lindesberg Erika Bitanji, 17, Göteborg Gabriel Cancela, 24, Stockholm Hanna Ferm, 16, Pixbo Jemima Hicintuka, 18, Gällivare Joakim Jakobsson, 29, Malmö Kevin Klein, 25, Lund Kevin Olsson, 20, Vellinge Magnus Schönberg, 20, Östersund Noah Gerstenfeld, 19, Göteborg Olivia Åhs, 22, Västerås