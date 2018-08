Arcade Fire, Patti Smith, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys och Lily Allen är några av de stora affischnamnen på årets upplaga av festivalen Way Out West som arrangeras i Göteborg i helgen. Ingen av dem hamnar dock i topp när Spotify nu offentliggör statistik över de mest populära Way Out West-artisterna på strömningstjänsten den senaste månaden.