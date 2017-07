Freud : an intellectual biography

För några år sedan öppnades Freud-arkivet i the Library of Congress i Washington DC. Mängder av för allmänheten olästa brev och annat material finns nu i digitaliserad och tillgänglig form för Freud-forskarna. Det har resulterat i flera nytänkande biografiska artiklar och böcker, som Elisabeth Roudinescos tegelsten för två år sedan och helt nyligen amerikanske filosofen och psykoanalytikern Joel Whitebooks lika ambitiösa ”Freud, An Intellectual Biography”.

Whitebook använder i sin nyläsning feministisk kritik, utvecklingspsykologisk forskning, anknytningsteori och nya psykoanalytiska rön om psykoser. Utgångshypotesen är enklast tänkbara: Whitebook argumenterar för att den officiella versionen av Freuds förhållande till sin mor Amalie Nathansohn Freud varit tillrättalagd och ensidigt framhållit äldste sonen Sigmund som ett högt älskat, ja idealiserat barn, av modern ofta kallad ”mein goldener Sigi”. I själva verket visar brev och vittnesmål att såväl modern som familjesituationen var ytterst komplicerade.

Modern var tjugo år yngre än fadern och enligt Whitebook deprimerad i perioder, speciellt efter Sigmunds ett år yngre bror Julius död i tbc; modern var visserligen livlig och social men också omvittnat självupptagen och krävande. Sammantaget ledde detta till att Freud haft problem att i psykoanalytisk teori införliva en moderlig position och relaterade teman såsom kvinnligt begär, omsorg, sinnlighet och det förspråkliga, pre-oidipala, psykotiska fältet. Whitebook skriver: ”... liksom Freud avvisade den arkaiska moderns makt [...] genom att förringa hennes betydelse och ersätta henne med fadern, förnekade han den oerhörda sexuella förmågan hos en vuxen kvinna när han lanserade sin generande defensiva teori om klitoris underlägsenhet och den kvinnliga utvecklingens osjälvständiga natur.” Till de blinda fläckar som idealiseringen av modern innebär adderar Whitebook också Freuds tondövhet och uttryckliga svårigheter att uppskatta musik.

Under de första hundra sidorna händer det dock att Whitebooks ibland mer än lovligt psykologiserande förklaringar ger mig krypningar, som i följande banalitet: ”Eftersom han [barnet Sigmund] inte kunde lita på att vuxna kunde skydda och sörja för honom på ett adekvat sätt, så var han tvungen att ta hand om sig själv och hans jag utvecklades därför ’prematurt’ – alltså i förtid. Som vuxen förstod Freud själv att han inte tillåtits att till fullo hänge sig åt sina ’omogna’ erfarenheter under sina tidiga ’magiska år’, vilket är en nödvändig omständighet för att utveckla ett verkligt moget själv – dvs ett själv som är starkt, flexibelt och rikt utvecklat.”

Men för den som står ut med liknande psykologisk jargong har Whitebook ändå skrivit en genomarbetad och välargumenterad biografi som vinner i längden. Han består konststycket att både kritisera Freuds egna och hans samtids fördomar samt berätta om Freuds plågade och privata sidor – som kokainmissbruket under 1890-talet och kärlekslivet med hustrun Martha – utan att behandla sitt studieobjekt respekt- och vårdslöst.

En uppenbar svårighet för alla Freudbiografer är det enorma material som finns att välja ur. Whitebook har klokt nog inte ambitionen att, som Ernest Jones eller Peter Gay i sina klassiska Freudbiografier, vara heltäckande utan lägger vikten, som titeln antyder, vid hur Freuds liv kommit att påverka hans teoretiska och intellektuella utveckling. Som de flesta Freudbiografer dröjer han vid det extremt laddade förhållandet till öra-näsa-hals-läkaren Wilhelm Fliess under de år Freud utvecklade psykoanalysen. De två läkarnas ingenting mindre än skandalösa behandling av patienten Emma Eckstein höll på att kosta hennes liv efter att Fliess opererat henne och glömt kvar en halvmeter gasbinda i näshålan.

Ännu mer utrymme ges åt förhållandet till Carl Gustav Jung, i många år tänkt att bli psykoanalysens kronprins. Märkligt dock att viga trettiofem sidor åt Jungs – förvisso bedrövliga – barndom i en biografi om Freud, men Whitebook lyckas faktiskt förklara spänningarna männen emellan där teoretiska och personliga oförenligheter till sist gjorde en brytning ofrånkomlig.

Freud tillskrivs ett ”mörkt upplysningsideal, en tragisk men ändå emancipatorisk tradition” och skrev mest och bäst under sina personligen mest drabbade perioder. Drömtydning tillkom efter hans fars död. ”Krigstidstriptyken”, artiklarna om sorg, förgänglighet och krig, skrevs i samband med första världskriget då två av hans söner var inkallade och hans livsbesparingar, i form av statsobligationer och en livförsäkring, i princip förlorade hela sitt värde. Vidare tillkom den teoretiskt nydanande ”Bortom lustprincipen” och en räcka viktiga artiklar efter dottern Sophies död 1920 i spanska sjukan och hennes son, och Freuds avhållna dotterson, Heinele i tbc några år efteråt.

För Freud var det enda svaret på det meningslösa i dessa två dödsfall, ja, till döden som sådan, arbete. Vid denna tid inleddes också hans 34 operationer långa kamp mot käkcancer som, visar Whitebook övertygande, han länge försökte förneka genom att vända sig till läkare som han hade inflytande över och inte vågade säga sanningen. Freud gjorde allt i sin makt för att undvika få sjukdomsbesked som – banalt kan tyckas, men sant – skulle tvinga honom att sluta röka sina älskade cigarrer.

Att skriva Freudbiografi är att skriva om det omedvetna och det har alltid varit en känslig historia där författarens egna symptom blottas. Därför bör en läsare vara extra vaken för märkligheter och felhandlingar. Jag noterar i Whitebooks fall en mixtur av lättsinne och akribi; han har en svaghet för egenartade ord och oöversatta uttryck på latin, som åtminstone jag måste slå upp, men det märkliga är att dessa ord och uttryck dyker upp två gånger, ofta på samma sida, för att sedan aldrig mer återkomma. Dessutom: i en bok som annars tycks mig utmärkt korrläst är vid flera tillfällen de döda spädbarnen Julius och Heineles namn felstavade, något som naturligtvis är ytterst missklädsamt. Men vad detta kan betyda överlämnar jag med varm hand åt framtiden.