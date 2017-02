Fredskår ska vinna ungdomarna i EU

EU-kommissionen lanserade i december tanken på en solidaritetskår, dit ungdomar mellan 18 och 30 år kan anmäla sig för att under två till tolv månader ägna sig åt antingen volontärarbete eller ett tillfälligt arbete eller lärlingskap.

Bland tänkbara aktiviteter listas arbete med miljö- och naturskydd, hälsa och utbildning, idrott, socialhjälp och mottagande av flyktingar och migranter. Akuta katastrofinsatser är dock uteslutna, med hänvisning till att sådant kräver professionella kunskaper.

De frivilliga ska kunna placeras i alla 28 EU-länder, men även i länder där EU-insatser finansierar olika projekt.

Ett detaljerat förslag kring skapandet av kåren ska presenteras av EU-kommissionen under våren. Målet är att 100 000 ungdomar ska vara enrollerade år 2020.

Anmälan sker via webbportalen: europa.eu/youth/SOLIDARIty_sv