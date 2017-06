Fredrik Eklund vill ta över dansgolven

Kändismäklaren Fredrik Eklund släpper singeln "It gets better". Pressbild. Foto: Paul Seibert

Fredrik Eklund har gjort sig ett namn på fastighetsmarknaden i New York, där miljonaffärer hör till hans vardag. Att ta klivet in i musiken var inte särskilt svårt, säger Eklund som är van vid att bjuda sina sociala medieföljare på videoklipp där han dansar.

– Jag känner väldigt många låtskrivare och producenter från Sverige. Det här är en låt jag har varit besatt av, gått och sjungit på i flera år och tänkt ”det här är en världshit”. Så jag gjorde slag i saken och åkte till Los Angeles och spelade in den.

Låten släpps samma dag som pridefestivalen i New York invigs. Staden är också skådeplats för musikvideon som har spelats in på Times Square, komplett med fyrverkerier och dansare. Eklund kommer även att donera 25 procent av låtens intäkter till hbtq-organisationen It Gets Better Project.

Annons X

– Budskapet i låten är känslomässigt och viktigt för mig. När jag var en liten kille tänkte jag att jag var annorlunda, att det kanske var något fel på mig. Låten har ett universellt budskap till alla som någonsin har känt sig annorlunda, ensamma eller utanför på något sätt, och det är att det en dag kommer att bli bättre.