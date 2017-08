Fredrik Eklund ska bli pappa

Tv-stjärnan och kändismäklaren Fredrik Eklund och hans make Derek Kaplan ska bli föräldrar. Eklund avslöjar själv nyheten via sitt Instagramkonto.

"Vi är välsignade två gånger om – vi är sex månader gravida med tvillingar, en pojke och en flicka. Det var viktigt för oss att hålla nyheten för oss själva, men nu är vi redo att fira all kärlek. Vi kommer äntligen att bli pappor!", skriver han och tackar fansen för allt stöd genom parets tidigare försök att bli föräldrar.

Fredrik Eklund är känd för sin medverkan i realityserien "Million dollar listing New York", som i Sverige sänds i TV3. I somras släppte han även sin debutsingel "It gets better".