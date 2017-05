Fredricson vann när All In gjorde comeback

Peder Fredricson på All In. Arkivbild. Foto: Andreas Hillergren/TT

Peder Fredricson tog OS-silver i hoppning på hästen All In i Rio de Janeiro. I Global Champions Tour-tävlingen i tyska Hamburg gjorde ekipaget comeback efter att All In genomgått en lyckad bukoperation – och det blev seger direkt.

Fredricson och All In var snabbast av inte mindre än 23 felfria ekipage och hade 14 hundradelar tillgodo på tyske Ludger Beerbaum på Chiara. Segern var värd drygt 50 000 euro, motsvarande nära 500 000 kronor.

Rolf-Göran Bengtsson och Casall Ask slutade fyra.