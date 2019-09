Under torsdagen den 23 juni 2016 stod regnet som spön i backen i London. Trots det ihållande regnet gick en stor del av stadens befolkning och röstade om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. På morgonen den 24 juni skingrades emellertid regnmolnen och en strålande sol mötte stadens invånare. Många skulle dock snart få uppleva ett annat slags kalldusch. Premiärminister David Cameron tillkännagav sin avgång utanför 10 Downing Street efter att det stod klart att brexitanhängarna vunnit omröstningen.

En rekapitulation av det ödesdigra dygnet inleder den italienske statsvetaren Marco Revellis bok ”Populismo 2.0” (Einaudi; nyligen även utgiven på engelska som ”The new populism: Democracy stares into the abyss”, Verso) där han analyserar brexit mot bakgrund av den aktuella populistiska vågen i världen. Just i London röstade en majoritet mot brexit, liksom väljarna i Skottland och på Nordirland. En majoritet i Wales och England som helhet röstade däremot ja till ett utträde ur EU, vilket sammantaget innebar att 51,9 procent av väljarna i Storbritannien stödde brexit.