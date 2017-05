"Freddie Wadlings kabinett" öppnar dörren

Född 1955 i Fräntorp, Göteborg.

Musiker: Började som basist. Debuterade som artist 1978 i punkgruppen Liket lever, spelade även i Lädernunnan och Cortex. Bildade 1983 duon Blue for Two tillsammans med Henryk Lipp och var under 1980-talet tongivande på den svenska alternativmusikscenen. Tillsammans gav de ut album som "Blue for Two" (1986), "Earbound (1994), "Tune the piano and hand me a razor" (2012).

Från 1987 var han återkommande gästartist hos Fläskkvartetten.

På senare år steg Wadling fram som en känslig och uttrycksfull vistolkare. 1999 fick han en Grammis för "Skivor till kaffet" (1999) där han sjöng Taube, Bellman, Hasse och Tage med flera tillsammans med Esbjörn Svenssons Trio. 2011 kom skivan "License to kill" med tolkningar av Bond-låtar.

Wadling sjöng duetter med många kvinnliga artister, däribland Anna Ternheim, Helene Sjöholm och Titiyo.

Hans sista skiva "Efter regnet" släpptes i fjol.