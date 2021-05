Min son fyllde precis nio och i dagarna firade frugan och jag elva år som gifta. Helt galet egentligen när man tänker på hur tiden går. När sonen föddes var jag ny i dryckesbranschen och hade lämnat en lyckad konstkarriär i Amsterdam för att satsa på familjeliv i Stockholm. Dessutom var jag vegetarian. Nio år senare vattnas det istället rejält i munnen när jag läser receptet nedan. Jag ser mig själv skölja ner den där frasiga fläsksidan med en jättebalja sval tysk pinot noir.

När jag fyllde nio år fick jag min första alldeles egna LP-skiva, nysläpppta For Those About to Rock med AC/DC. Ett album jag fortfarande lyssnar på sisådär 40 år senare. Min nyfyllda nioåring önskade sig ingen musik – den finns ju på Tik Tok, Spotify och nätterna igenom från radiokanalen Rockklassiker. Att sonen också gillar rock är ju bra, men jag undrar om han kommer att fippla med sin födelsedagspresent, en fidget-toy pop-it, om 40 år?

En annan klassiker jag fortfarande gillar lyssnade jag på i mina tonår. Året var 1986 när plattan släpptes och sommelieren Anna Rönngren hade bara fyllt ett år. Idag är vi dock båda lika entusiastiska för Metallicas kanske bästa album, Master of Puppets. Faktiskt så till den milda grad att både hon och jag bar Master of Puppets-t-shirtar under en zoom-provning alldeles nyligen. Kärleken till Metallica pratar hon inte om i intervjun nedan, däremot avslöjar hon att champagne smakar bäst efter en storstädning.

Trevlig läsning, drick något gott i veckan och njut av att vi passerat Walpurgis och äntligen är inne i sköna maj.