Vi känner alla uttrycket ”det finns ingen fri lunch”. (Snyggare i original, ”There is no such thing as a free lunch”.) Det betyder att inget är gratis, det finns alltid någon som betalar. Oftast är denna någon du och jag och övriga skattebetalare.

I Frankrike har den ofria lunchen en tid haft dubbel betydelse. Franska politikers ambition att stärka den egna kulturen och skydda den mot influenser utifrån har genom historien tagit sig besynnerliga uttryck, som för en Frankrike-svärmare framstår som både onödiga och dumma.