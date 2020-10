Fransmän kritiska till klyschig Netflixserie

"Emily in Paris" första säsong lades ut på Netflix förra veckan och hamnade omedelbart på topplistan över de mest populära serierna på strömningstjänsten. Inte så konstigt, eftersom det är "Sex and the city"-skaparen Darren Star som står som upphovsman.

Serien följer huvudpersonen Emily, spelad av Lily Collins, som flyttar till Paris från Chicago för att jobba på den franska grenen av en reklambyrå som det amerikanska företaget köpt upp. I tio avsnitt radas, enligt recensenterna, klyschor och fördomar om fransk kultur upp med följden att fransmännen har gått i taket.