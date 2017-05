Frans om den tuffa tiden: "Krävande"

Frans Jeppsson Wall. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Ett år efter vinsten i Melodifestivalen kommer det nu ny musik från Frans Jeppsson Wall. "Liar" heter 18-åringens nya singel som släpps i dag.

I ett inlägg på sin officiella Facebooksida berättar Jeppsson Wall varför det har varit relativt tyst från honom sedan vinsten:

"Det senaste året har varit otroligt krävande för mig, jag har haft skolan i största fokus samtidigt som allt galet kul hänt med "If I were sorry". Jag har inte riktigt hunnit stanna upp och reflektera över vad som hänt utan bara kört på. Med hjälp av mamma och pappa, min vän och manager Fredrik och många andra har jag på något sätt lyckats få allting att gå ihop, men det har känts tungt ibland", skriver han.

I sommar ska han spela in ett kommande fullängdsalbum, men musikkarriären tänker han inte låta ta ordentlig fart förrän 2018 då han tagit studenten: "Fram till dess kommer ni inte höra lika ofta från mig".

"If I were sorry" placerade sig på en femteplats i Eurovision Song Contest.