Frankrike slog England – med tio man

England och Frankrike samlades tillsammans i en cirkel för en tyst minut för att hedra offren i den senaste terrorattacken i London. Foto: Francois Mori/AP/TT

Spelarna gick in på planen till Oasis låt "Don't look back in anger" – framförd av musiker och kör från den franska armén – medan publiken höll upp ett tifo som bildade den engelska flaggan. Spelarna från bägge lagen samlades därefter i en cirkel på mittplan för att hålla en tyst minut. På plats på Stade de France fanns dessutom Frankrikes nye president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Theresa May.

När matchen väl blåstes igång fick England en drömstart när Harry Kane petade in 1–0 redan efter nio minuter.

Det var bra tempo och bra underhållning på matchen, trots att det bara var en vänskapsmatch. Frankrike kvitterade genom mittbacken Samuel Umtiti som höll sig framme på en frisparksretur och bara hade till att raka in bollen i den 22:a minuten – hans första i landslagströjan. Innan paus hade hemmalaget vänt matchen efter mål av Djibril Sidibe.

Men den andra halvleken började, precis som den första, med engelsk glädje. Och dubbla problem för Frankrike. Raphael Varane fick rött kort direkt för en hakning av Dele Alli i den 47:e minuten, som dessutom gav straff för England. Kane tog hand om straffen till 2–2.

Trots en man mindre på planen lyckades dock Frankrike komma igen på nytt. Efter ett fint anfall gick bollen till slut ut till Ousmane Dembele som distinkt sköt in 3–2 i den 78:e minuten. Första landslagsmålet även för honom, till applåderna från Macron.