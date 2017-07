Frankrike segrade i premiären

Le Sommer blev stor matchhjälte med sitt straffmål. Arkivbild.

Frankrike förde matchen från start, men Island visade flera gånger under den första halvleken upp en tät defensiv och lyckades mota Frankrike från att göra mål. Båda lagen var också i skottgluggen för två misstänkta straffsituationer under den första halvleken. Frankrike ropade tidigt under halvleken efter straff sedan de tyckt att Islands Sara Björk Gunnarsdottir varit för brysk mot Wendie Renard, men domaren friade. Island ville också de ha en straff under slutskedet av den första halvleken, men utan åtgärd från domaren.

Frankrike fortsatte att ösa på under andra halvlek och vaskade fram en hel del målchanser, Wendie Renard hade bland annat en nick som träffade ribban. När klockan så tickade upp på 86 minuter så kom straffen som Eugénie Le Sommer kunde placera in och därmed ge Frankrike den fina premiär som de suktat efter.

Frankrike möter härnäst Österrike och Island spelar mot Schweiz. Båda matcherna spelas den 22 juli.