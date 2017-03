Frankrike och Tyskland fördömer nazikommentar

François Hollande och Angela Merkel har fördömt turkiska politikers beteende inför Turkiets konstitutionella referendum. De skriver att det är ”oacceptabelt” att Turkiet anklagar Tyskland och andra länder för ”nazimetoder” på grund av att de har förbjudit demonstrationer som stöder president Recep Tayyip Erdoğan.

– Vi vill inte längre veta av den nazistiska världen. Vi vill inte veta av de fascistiska regimernas metoder, sade Erdoğan sedan turkiska valmöten ställts in i Tyskland.

I ett telefonsamtal på torsdagen uttryckte den franske presidenten sin solidaritet med Tyskland och andra EU-länder som attackerats av turkiska politiker inför en turkiskt omröstning den 16 april som kan utvidga Erdoğans makt.

Tyskland och Nederländerna har varit de huvudsakliga målen för den turkiska ilskan, efter att ha förbjudit pro-Erdoğan-demonstrationer. Men Frankrike har oavsiktligt dragits in i bråket på grund av förvirring gällande Hollandes efternamn – som liknar Holland. Den franska flaggan brändes i en protest i den turkiska staden Samsun – och Erdoğan-anhängare har gjort Hollande till en måltavla på sociala medier:

Good luck France. AKP Turks burn the French flag and send hate messages to French president "Hollande" to protest t… https://t.co/Doot9naTUD