Frankrike medger tortyr under Algerietrevolt

Macron säger att Frankrike inrättade ett "system" i sin forna koloni som ledde till tortyr under den 60 år gamla Algerietkonflikten, skriver The Guardian. Som exempel lyfter han fram matematikern Maurice Audin, en kommunistisk självständighetsaktivist, som försvann 1957. Audin anklagades för att ha härbärgerat kommunistiska frihetskämpar och Frankrike hävdade länge att han flytt under en fångtransport.