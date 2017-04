Frankrike – ett val för hela Europa

Frankrike är en av EU:s sex grundarstater tillsammans med Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Frankrike är EU:s största land till ytan och har den näst största folkmängden och den näst största ekonomin.

Vad gäller EU-politiken i det franska presidentvalet delar tidningen Le Monde upp de elva kandidaterna i fem kategorier. François Fillon, Emmanuel Macron och Benoït Hamon placeras under rubriken "vill stärka det nuvarande EU".

Jean Lassalle, Jacques Cheminade och Nicolas Dupont-Aignan hamnar under "vill ersätta EU med ett förbund av självständiga stater".

Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou och Nathalie Arthaud kategoriseras som "vill återskapa ett mindre liberalt EU". Marine Le Pen står under "föreslår en folkomröstning om utträde" medan François Asselineau vill "lämna EU" rakt av.