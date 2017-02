Frank Ocean till Way Out West

Frank Ocean återvänder till Sverige. I sommar spelar han på festivalen Way Out West i Göteborg. Foto: Claudio Bresciani / TT

– Det är en riktigt grym nyckelbokning för oss, säger Ola Broquist, programansvarig.

Amerikanen Frank Ocean slog igenom med sin mixtape "Nostalgia, ultra" 2011 och fick året därpå ett ännu större genombrott med debutalbumet "Channel orange". I fjol kom hans andra album, "Blonde", som toppade många årsbästalistor.

För Way Out West är Frank Ocean en drömbokning.

– I en bransch av ganska mycket strömlinjeformat utbud så tycker jag att han står ut som en person med en väldigt stark egen grej, säger Ola Broquist.

– För vår publik verkar han också vara den viktigaste artisten som finns. På det sättet känns det som den viktigaste bokning vi kan göra just nu.

Frank Ocean var bokad till Way Out West redan 2012. Den gången ställdes konserten in i sista stund men trots det finns ingen oro hos arrangörerna – i stället ser de fram emot en spelning utöver det vanliga.

– Han är en artist som har en sådan otrolig lyskraft och integritet. Han har inte heller turnerat sönder sig så han är en exklusiv figur i de här sammanhangen, säger Ola Broquist.

Sommarens Way Out West börjar nu ta form ordenligt.

– Det här blir vårt starkaste år någonsin, det är jag helt säker på. Vi har precis släppt ikoniska namn som The xx och färska trefaldiga Grammyvinnaren Chance the Rapper och så kommer Frank Ocean som bomben, säger Ola Broquist och berättar att det redan är hårt tryck på biljetterna.

Way Out West arrangeras i Göteborg den 10–12 augusti. Bland de bokade artisterna märks också Lana Del Rey, Angel Olsen, Danny Brown och Pixies.