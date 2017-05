Frank Ocean ställer in – igen

Frank Ocean. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den hyllade amerikanske artisten Frank Ocean fortsätter att ställa in konserter. Nästa helg skulle han ha spelat på Primavera Sound i Barcelona i Spanien men festivalen meddelar nu att det inte blir något med det.

Enligt Pitchfork ställer Frank Ocean in på grund av "produktionstekniska förseningar bortom hans kontroll" – samma anledning som uppgavs när han ställde in två festivalframträdanden i USA tidigare i maj.

Den 10 augusti kommer Frank Ocean till Sverige för en konsert på Way Out West i Göteborg. Han skulle ha spelat på festivalen redan 2012 – då ställde han in i sista stund.

Frank Oceans senaste album, "Blonde", kom i fjol.