Swedbanks nya ordförande Ulrika Francke har plötsligt fått greppa ratten på akterdäck, med stormen vinande i den intrasslade riggen och regnet piskande mot kinderna.

Som om göteborgskan inte har nog med problem att hålla skutan Swedbank på rak kurs aviserade vd:n för Vasakronan, Fredrik Wirdenius, sin avgång i torsdags. Även i det AP-fondsägda fastighetsbolaget är Ulrika Francke ordförande.

Dessutom är 62-åringen styrelseledamot i mätteknikföretaget Hexagon där vd Ola Rollén ska ställas inför rätta i norska hovrätten, Borgarting lagmansrett, efter påsk, åtalad för insiderhandel. Ola Rollén blev frikänd i tingsrätten.

Till SvD sa hon 1996 att hon inte är feminist och ”aldrig stått på barrikaderna”.

I Swedbank är det lite överraskande att Ulrika Francke står ute till allmän beskådan på Swedbanks däck, med sydvästen halvt neddragen mot stormen får man förmoda. Hon påstås nämligen ofta ha hållit en relativt låg profil i styrelsen. Visst vågar hon säga vad hon tycker, men hon anses inte vara någon strateg eller ha någon djupare finansiell kunskap eftersom hon aldrig jobbat på bank. I stället sägs hon vara mer av en ”bokstavsmänniska”, som noga kollar protokollen.

Ändå är hon den som har suttit längst i Swedbanks styrelse, i 17 år. I och med hennes ombordstigning 2002 fick banken flest kvinnor i styrelsen av alla bolag på Stockholmsbörsen, konstaterade Dagens Industri då. Men till SvD sa hon 1996 att hon inte är feminist och ”aldrig stått på barrikaderna”.

Ulrika Francke fanns alltså med då Swedbanks dåvarande arbetande ordförande Carl Eric Stålberg och vd Jan Lidén expanderade i Baltikum och Ukraina på 00-talet och fyllde lastutrymmet med våghalsiga lån. Något som gjorde att skutan höll på att gå till botten under finanskrisen 2008–2009. Men trots den svåra slagsidan klarade Ulrika Francke att hålla sig kvar ombord.

Efter nödläget i kaptenshytten hösten 2015, då Dagens Industri avslöjade att toppar på banken gjort privata affärer vid sidan av jobbet, spolades dåvarande vd Michael Wolf och ordförande Anders Sundström överbord. Men Ulrika Francke avancerade i skeppsrullningen och blev vice ordförande.

Nu verkar dock hennes tid vid Swedbankskutans ratt vara utmätt. På den kommande extrastämman väntas ägarna byta ut delar av styrelsen.

Resten av styrelsen, förutom styrelseproffset Siv Svensson och arbetstagarrepresentanterna, byttes dock ut från och med 2016.

Ingen av SvD:s källor kan förklara hur Ulrika Francke säkrat sin koj i kajutan, förutom att det är lättare att stanna ombord för den som inte har så starka åsikter och passar på att kliva fram när tillfället dyker upp.

Egentligen började Ulrika Francke som folkpartist. Studierna i juridik i Göteborg och i ekonomisk historia i Stockholm hoppade hon av. Hon blev stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Sedan gick hon till fastighetsbranschen, bland annat har hon varit vd för teknikkonsulten Tyréns.

Vid sekelskiftet avslöjade Expressen att hon som chef för Stockholms gatu- och fastighetskontor var med när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige röstade för att kommunen skulle sälja en av Stockholms attraktivaste tomter, sjötomten i Traneberg, till byggmästaren Anders Bodin. När sedan lägenheterna var klara flyttade Ulrika Francke själv in i den finaste, enligt tidningen. Det blev en storm i ett vattenglas.

Nu verkar dock hennes tid vid Swedbankskutans ratt vara utmätt. På den kommande extrastämman väntas ägarna – Sparbanksgruppen, Folksam, Alecta, LO och Svenskt Näringsliv – byta ut delar av styrelsen.

Det är svårt att se hur Ulrika Francke ska kunna bli omvald. Förutom att hon varit med genom alla skandaler, och även under alla år som nu är under lupp för misstänkt penningtvätt (2007–2015), har hon granskat just de frågor som nu är i fokus. Hon har nämligen suttit i styrelsens risk- och kapitalutskott, revisionsutskott och ersättningsutskott.

Att ändå greppa klubban, fast en simtur från skeppet verkar vara oundviklig, är starkt. Styrelseledamöter har betalt för att göra jobbet både i stiltje och storm. Swedbanks tidigare ordförande Lars Idermark fick runt 2,5 miljoner kronor per år.

Frågan är dock hur kul det är i stormen på akterdäck. För Ulrika Franckes livsfilosofi är att ha roligt, i alla fall sa hon så till SvD 1996.