"Abbey Road" var det sista album som The Beatles spelade in. Efter de miserabla inspelningarna av "Let it be" (som utgavs efter "Abbey Road" och kom att bli det sista albumet i diskografin) kallade gruppen återigen in George Martin som producent och lyckades, trots spänningar mellan alla inblandade, få till ännu ett klassiskt Beatlesalbum.

Nu har det gått femtio år sedan det släpptes, vilket fått Beatles-historikerna att sammanställa ännu en nördig djupdykning via ljudmodifikationer, alternativa versioner, studiorepetioner, nyskrivna texter om tillkomsten och opublicerade foton. Sådant som går att sälja in till oss Beatles-fans. Precis som med det "vita albumet" förra året och "Sgt Pepper" året innan.