Från succé till kris – tv-jätten i gungning

Med nya säsonger av egenproducerade tv-serier som "Stranger things", "Orange is the new black", "Peaky blinders", "Mindhunter" "13 reasons why" och "Glow" har Netflix knappast legat på latsidan de senaste månaderna.

Men vid sidan av att producera succéserier kommer Netflix från ett år där orosmolnen över strömningsjättens framtid blir allt fler och allt tyngre.