Från skolmatsal till Melodifestival

Han är debutant i Melodifestivalen – men trots att Bishara Morad aldrig har stått på en riktig scen tidigare så har hundratusentals personer sett honom sjunga på sociala medier.

Där upptäcktes han av Laila Bagge, som presenterade honom för den tidigare vinnaren Benjamin Ingrosso. Nu står Ingrosso med som en av låtskrivarna till 16-åringens kärleksballad "On my own".